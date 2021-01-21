CRS資訊交換國 2021新增英國

繼日本、澳洲之後，財政部國際財政司21日指出，2021年稅務用途金融帳戶資訊（CRS）交換夥伴國新增英國，預計在2021年9月將交換日、英、澳人士在台個人所有帳戶與三大國外商在台實體帳戶（25萬美元以上），而我國可取得台商與台企在三大國同等資訊。

國際財政司也透露，在2017年制訂台版CRS法規時，我國就發函詢問租稅協定國洽簽雙邊CRS協定意願，其中超過半數（約十多個）都同意，依洽談進度，下一個簽約國應為歐盟成員國。

我國CRS自2019年上路，金融機構在2019年完成審查個人高資產帳戶（100萬美元以上）、企業實體帳戶，並且在2020年6月申報日本、澳洲人士高資產帳戶與企業實體帳戶資訊給財政部，我國也在2020年9月與日、澳兩國做首次CRS資訊交換。

財政部國際財政司長李雅晶表示，根據統計，在台日CRS方面，台灣2020年總共提供日本2.9萬筆帳戶資訊、帳戶餘額為新台幣9,548億元，多為日商企業帳戶，而日方提供台灣人與台企在日帳戶資訊共5.3萬筆、帳戶餘額新台幣235億元，多為台籍個人帳戶。

在台澳CRS部分，我國2020年提供澳洲0.8萬筆帳戶資訊、帳戶餘額為新台幣1,060億元，而澳洲提供我國約19萬筆帳戶資訊、餘額為新台幣941億元。

官員分析，我國每年有萬名國人赴澳、日打工，因此台灣人在兩國帳戶多為個人帳戶，金額較小，而日商與澳洲企業踴躍來台投資，因此日澳在台帳戶多為企業帳戶、金額自然較高。

國際財政司強調，我國CRS交換帳戶資訊宗旨在接軌OECD反避稅規範、並非查稅，關鍵在提升各國對台灣租稅資訊透明化信心，未來在洽談國際貿易或租稅協定較有利，惟發現可疑帳戶時，我國將依照雙邊個案資訊交換掌握逃稅情況。

官員也提醒，我國金融機構應在2020年底前完成外籍人士在台「所有個人帳戶」與外商實體帳戶審查，並在2021年6月申報日、澳、英外籍人士與企業在台帳戶資訊給財政部。