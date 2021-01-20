小商家變賣存貨 要課營業稅

疫情衝擊下，部分小商家無力經營，只能轉賣他人。國稅局指出，不管獨資商號是轉讓、變更負責人還是申請註銷，只要是有轉賣存貨及固定資產給他人仍視為銷售貨物行為，必須課徵營業稅。此外，若為解散或註銷，必須依序辦理決算與清算。

照營業稅法第3條規定，營業人解散或廢止營業時所餘存之貨物，應視為銷售貨物並按時價開立統一發票。官員指出，當獨資商號負責人從原本的頭家換成新頭家時，名義上還是同一家商號，但是原頭家將存貨及固定資產轉讓給新頭家時，其權利義務已經移轉，所以獨資商號會出現開立銷售發票給自己的情況，新頭家必須先行報繳營業稅。

不過，官員表示，若新頭家接手獨資商號後，把店內存貨製成產品賣出，可依照進貨與銷貨憑證向國稅局申報扣抵稅額。

舉例來說，某家獨資商號每月銷售額超過20萬元、因此已在使用統一發票，原頭家A考慮到經營維艱且年歲已到、與受讓人B簽訂契約，A把商號經營權以120萬元轉讓給B，同時也將50萬元存貨及50萬元固定資產一併移轉。

依營業稅法規定，A將存貨及固定資產移轉給B時視為銷售貨物，必須依照商號名義開立總銷售額100萬元發票、對象為該商號，並依法報繳5％營業稅、即為5萬元。

若B生意也冷清，50萬元存貨之中僅造出10萬元商品賣出時，可依進項發票（50萬元）和銷項發票金額（10萬元）差額、試算營業稅，並取得營業稅留抵稅額即2萬元。

官員也提醒，若商家解散、廢止、合併或轉讓，必須依序採取決算、清算兩大步驟，其中決算期限是主管機關核准後45天內要完成申報，必須向國稅局申報企業從前一次報稅後到解散、廢止、合併、轉讓日前的營所稅，並自行繳納。