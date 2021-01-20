兩鋼品反傾銷稅 有望終止

財政部關務署表示，我國針對大陸等國的碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品啟動五年反傾銷稅裁罰，預計在2021年8月21日屆滿落日。官員指出，若國內業者認為有必要，可在2月21日前提出申請，經核准後將延長課稅期至2026年；若未申請或申請案未通過，我國將啟動落日調查，兩大產品反傾銷稅有望落日。

根據財政部統計，我國2020年進口碳鋼鋼板共5.3萬公噸，全年課徵反傾銷稅共3,981萬元；而2020年鍍鋅鋼品進口量為9,381公噸、反傾銷稅額為1,017萬元。

碳鋼鋼板反傾銷稅起因於中鋼公司在2013年、2016年針對中國大陸、印度、印尼、南韓、巴西、烏克蘭等國進口碳鋼鋼板申請反傾銷調查，最後海關定調課徵五年反傾銷稅、適用4.02％～80.5％稅率。

另外，因應燁輝、裕鐵等業者2013年與2016年申請，我國也對大陸及南韓進口鍍鋅鋼品課徵五年4.22％～77.3％反傾銷稅。

然而加徵反傾銷稅雖保護上游產業，但下游業者進口成本也增加。自我國針對陸製碳鋼鋼板課稅以來，工具機業者向經濟部反應，碳鋼鋼板因種類複雜，全數列加稅範圍增加進口成本。因此關務署在2018年因應業者需求，將厚度125公厘以上、超寬、超重鋼板及部分EN規格碳鋼鋼板改為免課反傾銷稅。

此外，我國自2018年起動大陸碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品補貼調查，研擬課徵平衡稅。但2019年底因煉鋼冷軋廠千興、東盟、遠龍等台企也指出，加課平衡稅會導致進口成本增加，最後我國暫不加課稅負。

近年來國際金屬價格呈現低檔，國內業者多改做其他高產值鋼品，國內產製碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品者相當少，惟台企仍需大量進口兩大貨品。據了解，若本次反傾銷稅落日，下游業者進口成本有望降低。