核食進口？ 游錫堃：依科學證據決策

立法院長游錫堃20日表示，核食進口一事，現在尚未得到訊息，但盼行政部門依照科學證據來做決策。衛福部長陳時中認為，現在還沒有要開放，就算未來有日本管制食品要進入台灣，衛福部將會用最高標準看待。

立法院「台日交流聯誼會」20日舉行成立大會，前立法院長王金平致詞時特別提到，期盼疫情結束後，日方能率團來台交流，將可有助台日關係，並且也期盼前日本首相安倍晉三再度訪台，相信台灣會熱烈歡迎他的到訪。

由於含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美國豬肉自元旦起開放來台，外界關心日本和災區食品，是否將會隨之解禁？游錫堃受訪時表示，他沒有收到相關訊息，且日方這次也並未與他聊過核食議題。他強調，立法院的立場是尊重行政部門決定，「當然希望行政部門依照科學的證據來做決策」。

王金平也說，日本核食是否進口，希望秉持過去傳統，台日兩方持續交流溝通、圓滿解決，也期待台日聯誼會能往這個方向去做努力。

惟稍後陳時中在疫情記者會後表示，目前政府還沒有討論到核食進口問題，「就算有相關日本管制食品要進口，衛福部也會用最高標準把關」。至於台北市長柯文哲對於日本核食進口，認為不應用短期利益，犧牲長期利益，陳時中對此回應，「不會！每個政府都會做相同考量」。