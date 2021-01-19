贈屋子女 短期拋售恐繳高額房地合一稅

財政部國稅局指出，父母安排贈與不動產給子女，必須同時考慮贈與稅與房地合一稅，因贈與稅率為10％～20％，房地合一稅率則為10％～45％，若子女是短期出售，可能變成省下小額贈與稅、卻虧了高額房地合一稅情況。

我國房地合一制自2016年上路，為區隔新舊制差異、財政部明訂適用範圍，若不動產為2016年以後自行取得、或2014年以後透過親屬贈與或繼承獲得的房地，轉賣時皆適用房地合一稅新制，依照房地出售價格減除取得成本課稅。

依房地合一稅新制，如我國個人要轉賣適用新制不動產，持有一年內出售適用45％稅率、一至二年內出售稅率為35％、二至十年稅率為20％，十年以上稅率為15％，另屬自住之房地持有滿六年稅率10％。

官員指出，贈與稅是以房屋評定現值為課稅基礎，但子女未來出售時計算成本也會以評定現值為基準，若贈與給子女之後短期內賣出，贈與稅負雖低但適用高額房地合一稅負，不如直接處分房屋並贈與現金、稅負較輕。

舉例來說，A將自住十年的房屋贈與給女兒，若房地現值合計為300萬元，扣除每人每年220萬元贈與免稅額後，贈與總額為80萬元、適用贈與稅率10％，即為8萬元贈與稅負。

若女兒持有房屋一年內以1千萬元賣出，房地合一稅為出售價1千萬元減除成本300萬元後、適用房地合一稅率45％，即為315萬元，加上贈與稅負總計為323萬元。

不過官員指出，若A自行處分房屋、以1千萬元賣出，課稅所得為700萬元，因適用房地合一稅自住減免優惠、課稅所得400萬元以下免稅、超出部分適用10％稅率，房地合一稅負僅30萬元。

另A將售屋收入1千萬元贈與給女兒，減除贈與免稅額後，贈與總額為780萬元、適用贈與稅率10％，即為78萬元贈與稅負，加上房地合一稅負總計為108萬元，相比A贈與女兒房屋再轉賣方式可節稅215萬元。