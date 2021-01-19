營業稅按季、月申報 展延到2/17

財政部表示，按月申報營業稅者如零稅率與特種營業人、按季申報的小規模營業人如小吃店等，兩種營業人報繳營業稅期限原為2021年2月10日，但因為碰到農曆春節連續假期，因此報繳期限將順延到2月17日，若超過繳納期限後兩日、也就是2月20日後才報繳營業稅，國稅局將加徵滯納金與怠報金。

我國營業稅為境內消費稅性質，由最終買受人承擔、即為消費者，但中間的上下游廠商必須依序向財政部申報營業稅，財政部每年也以營業稅資料勾稽營所稅申報檔案做交叉查核，揪出逃漏稅企業。

按照營業稅申報時節，營業人可分三種類型，第一種按季申報，像是小規模營業人適用1％營業稅率，必須在每年2月、5月、8月、11月等四個月份10日前繳納營業稅。

第二種按月申報營業人，涵蓋特種飲食業與外銷零稅率兩大類業者，必須在每月10日前報繳。特種飲食業又可細分為適用營業稅率15％的夜總會、有娛樂節目之餐飲店，還有適用25％營業稅率的酒家及有陪侍服務茶室、咖啡廳、酒吧等。

不過官員強調，按季申報與按月申報的營業人因2月10日碰上過年期間，因此繳稅期限延長至過年後第一個工作日，也就是2月17日。她也表示，若營業人採用網路系統報繳營業稅，在過年期間仍可使用，而系統開放期限將順延至2月19日24時。

第三種營業人是每兩個月自動報繳的一般企業，在每年單數月報繳，因此為每年1、3、5、7、9、11月份的15日前申報，2021年未受春節影響，但5月15日申報日適逢假日、預計將延至17日。

官員舉例，小吃店業者A原本要在2021年2月10日前繳納2020年第四季營業稅，但因應春節因素，繳稅期限將順延至2月17日，若加上加徵滯納金2日期限，A最晚可在2月19日繳稅、免罰滯納金。