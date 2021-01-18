保護14種農牧產品 加徵關稅

為保護我國農畜牧產業，財政部18日公告2021年度花生、大蒜、雞肉、紅豆等14種農牧產品特別防衛措施（SSG）基準數量及基準價格，其中基準數量為農委會每年試算制訂標準，而基準價格未做變動。若進口價格為基準價0.9倍以下或進口數量為基準1.1倍以上，我國海關將額外加徵三成到九成關稅。

財政部關務署指出，我國自2002年加入WTO組織後，因應組織規章必須開放農產品進口，但為保護我國農民與畜牧產業，台灣在WTO入會談判爭取兩階段保護措施，首先是在2002年到2004年間針對豬腹脅肉與豬雜碎採關稅配額（TRQ），也就是進口量在配額內適用關稅優惠稅率12.5％～25％，若超過配額加課50％～265％高額關稅。

2005年後，我國啟動第二階段保護政策，採取農產品特別防衛措施（SSG），包括花生、東方梨、糖、大蒜、檳榔、雞肉、液態乳、動物雜碎（豬雜及禽雜）、紅豆、乾香菇、柚子、柿子、乾金針及豬腹脅肉等14種農牧產品設定基準數量與基準價格，若出現進口數量超過基準數量1.1倍，或是進口價格低於基準價格0.9倍情況，可加課關稅保護產業。

SSG基準數量為前三年平均進口量乘以基準率、加計年度消費變化比率，每年由農委會試算並訂定新標準。而SSG基準價格一律為1990年～1992年價格標準、近17年來未做調整。

以2021年標準而言，花生產品進口基準數量為9,043公噸，若2021年我國進口花生數量超過9,947公噸（超過基準數量1.1倍），依特別防衛措施規定，超量部分必須加課33.3％關稅。

基準價格部份，若2021年有外國農產業低價傾銷台灣，依照規定，進口價格為基準價格0.9倍～1倍免罰，但進口價若低於基準價0.9倍，必須加徵三成到九成的累進關稅。