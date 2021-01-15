第四批退稅6.6億 18日入帳

財政部國稅局15日指出，第四批退稅共6.6億元將在18日入帳，預計有8萬戶受惠。官員表示，累計2020年報稅四個批次退稅金額為510.7億元、年增3％，退稅件數為331萬件、年減0.1％。

若民眾採直撥退稅，退稅款將在18日直接匯入個人帳戶、不用再出門兌領；但如果是一般退稅，國稅局將寄發退稅憑單，民眾必須持憑單前往金融機構兌領。

官員認為，我國綜所稅退稅件數持平、但退稅額成長，主要關鍵在稅制改變，2020年報稅有三大減稅加碼優惠，包括長照特別扣除額、基本生活費調升、放寬「無謀生能力」親屬定義等。

若符合衛福部的「長期照顧之身心失能者」規範，本人、配偶或是扶養人自2020年報稅起可額外適用12萬元長照特別扣除額、約29萬戶受惠，為主要退稅額增加原因。而2020年報稅每人每年基本生活費為17.5萬元、年增4千元，新增5萬戶受惠，同樣助攻退稅額成長。

此外，財政部在2020年3月發布函釋、放寬扶養「無謀生能力」親屬定義，新增「全年所得低於基本生活費」、「受監護宣告精神障礙」「嚴重精神疾病」、「適用長照特別扣除額」等情況，雖未能估計受惠人數，但有助弱勢家庭減稅。

官員也指出，原本我國退稅為三批次，但2020年因應疫情需求，為加快退稅進度而改為四批次退稅。首批案件退稅日期為6月30日，包括2020年5月1日至6月1日採網路申報或是5月11日前向稅局完成申報者。根據財政部統計，首批退稅為360.5億元、223.9萬戶。

第二批退稅日期為7月31日，符合案件為2020年6月2日至6月30日採用網路申報、稅額試算以網路或電話確認者，核退113.5億元、72.3萬戶。

第三批退稅為9月30日，包含在期限內以稅額試算書面回復、人工及二維申報案件，退稅30.1億元、26.8萬戶。若逾期繳稅則為第四批退稅，日期為2021年1月18日。