印尼移工零付費措施 15日上路擬暫緩

印尼去年宣布自15日起，實施印尼家庭類勞工輸出海外「零付費」政策，勞動部原訂14日進行第二次協商，但印尼突在前一晚透過外館要求喊卡、延後開會。勞動部強調，已向印方表達在未釐清付費項目及金額前暫緩實施，否則會影響我國雇主聘僱印尼移工意願。

印尼海外移工安置暨保護局14日晚間發布通知，15日上午十時將舉行記者會，宣布印尼零付費政策延後實施。印尼海外移工安置暨保護局去年7月宣布移工零付費政策時指出，政策將在半年過渡期後實施，去年12月印尼方決定自今年1月15日實施。

台印雙方視訊協商上次針對部分項目收費必要性、可行性及金額進行協商，原本預計14日上午10時繼續未完成項目之協商，未料印尼13日深夜11點多，透過外館緊急來電喊卡。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠證實，確實前一晚接到外館緊急通知，告知印尼要取消第二次視訊協商，延後的原因、延至何時，印尼方都未多加說明。

薛鑑忠說，去年12月23日舉行首次協商時就曾明確告知印尼方，期待暫緩實施「零付費」政策，惟未收到對方回應。台灣目前因防疫考量而暫緩印尼籍移工入境，再加上「零付費」政策僅適用印尼「新輸出」社福類家庭移工，現已在台聘僱印尼籍移工雇主並不會受影響，但未來台灣印尼籍移工需換約、轉移雇主時，新增契約驗證費用（約800元）可能就會轉嫁給雇主。

至於勞動部預計開發新移工來源國，官員表示，正規劃與對方召開第1次工作小組會議，希望能在農曆年前進行。