新風場避免踩雷 經長：儘早公布敏感區

離岸風電第三階段區塊開發在即，經濟部日前邀各部會開會，希望釐清風場規劃與限制，經長王美花14日表示，區塊開發進行時，政府應先讓開發商知道那些場域有疑慮，希望開發商先避開選址，以利後續作業。

離岸風電第三階段區塊開發選商規劃，經濟部已召開二次政策說明會與一次程序說明會，力拚今年第一季正式公布選商規則，2026年之後離岸風電將持續開發腳步，預計每年釋出1GW，總共10GW裝置容量供競價，且區塊開發必須肩負國產化任務。

王美花周四受訪表示，經濟部日前邀集海委會、農委會、國防部、交通部等相關部會開會討論三階區塊開發場址妥適性問題，交通部提出台中以北航道（航空、海運）需要更明確；而農委會也提出風場與漁場重疊，應儘早公開避免開發商傷害漁民利益。國防部則希望，離岸風機要離軍用機場有一定距離，才能確保安全。

王美花則說，區塊開發涉及部會相當多，各單位都有各自關注議題，未來會做細緻討論，目前已完成第一次跨部會議，後續還會繼續溝通研商，確保需釐清的內容，以利區塊開發選商規則公布後，進度順利進行。

經濟部在第二階段潛力場址開發時就公布36處風場供開發商選擇，第三階段區塊開發解除風場限制，開放全台海域，凡合乎部會法規及要求就能開發，有些爭取新設風場並不在36風場內，目前已有開發商瞄準北方三島豐沛資源，規劃新風場，但卻碰上漁場問題。

王美花說，有些開發商會尋找新的風場規劃，經濟部會儘早讓開發商了解，新畫出的風場是否碰觸法定禁止事項或敏感區域。