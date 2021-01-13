2021年營所稅 有望回補600億

財長蘇建榮13日在立院財政委員會表示，2020年營所稅短徵1,649億元，主要原因除了租稅優惠、企業2019年獲利下滑以外，還有疫情的稅務紓困措施，受衝擊業者免繳2020年9月暫繳稅款（每年營所稅分別於9月及次年5月繳納）、遞延至2021年報稅再繳，預估5月報稅將有600億元營所稅款回補。

為了減輕業者於年度結算申報一次負擔大額稅款壓力，同時便利國庫資金調度，我國設定營所稅暫繳制度，營利事業每年9月可以依照前一年度的1/2營所稅額或上半年營業收入計算並申報暫繳營所稅款，隔年申報營所稅再繳納剩下的稅款。

不過，我國2020年受新冠肺炎疫情衝擊，部分企業如旅宿業、餐飲業在2020年上半年營收赤字或現金流不足，難以繳稅。

財政部因應疫情推出稅務紓困兩階段措施，包括提供申請延期與分期繳稅，最多可以延長一年或分三年繳稅，另外還有免繳暫繳稅款，若企業受疫情衝擊且檢附證明，例如旅宿業者已獲交通部補貼，另外企業可舉證2020年連續兩個月平均營業額較2019年同期平均營業額年減15％、或是半年內平均營業額下滑15％皆為紓困範圍，免繳暫繳稅款。

根據財政部最新統計，2020年企業自行申請核准免辦暫繳共36,991家，免繳暫繳稅額611億元；另外無須提出申請、免辦暫繳企業數為8,837家，免繳暫繳稅額238億元，總計有45,828家適用，稅額849億元。

雖然2020年暫繳稅額有849億元未繳，但官員表示，其中有1千家企業、約250億元稅額可能為免繳稅，甚至有可能會另外再申請延分期繳稅，因紓困政策期限為2021年6月底，企業在5月報稅仍可適用，初估2021年營所稅可能約回補600億元。

官員也指出，2021年度營所稅收預算數為5449.5億元、年減300億元，若加上回補金額約可達到6千億元規模。