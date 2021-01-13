房地遺囑信託 符合三要件享自住稅率

財政部近日公告函釋指出，若過世者生前以房地為遺囑信託財產，而且受益人為配偶或子女，只要房地供自住使用、未做出租或營業用途且設有戶籍，即可適用自住優惠稅率，以高雄市而言可適用自住房屋稅率1.2％，自住地價稅率則為千分之2。

以往過世者將房地做為遺囑信託財產後，財產則登記在受託人名下，不符合自住優惠規定。

但近來受理納稅者權益保護官申訴後，財政部開放若遺囑信託受益人為配偶或子女，只要向國稅局申請且符合規定、即可適用自住優惠稅率。

官員表示，本次函釋起因於高雄的一位父親A因配偶早逝且本身深受病魔糾纏，其膝下僅有未成年兒女，為求託孤以安排後事，A採用遺囑信託財產，將不動產受益人登記為未成年子女。

日前A想要申請適用房屋稅與地價稅自住條款、卻遭國稅局拒絕，因此他透過納保官提出陳情。經財政部檢討後、開放配偶與子女適用，自即日起可享有自住優惠稅率，若A過世，其子女也能申請適用。

我國房屋稅為房屋評定現值（涵蓋房屋標準單價、面積、地段率、樓層高度、房內設備、折舊率等）乘以適用房屋稅率。房屋現值是依照縣市、街道發展情況，由地方政府每三年滾動調整。

而房屋稅率則依各縣市規定而異，以A的戶籍所在地高雄市而言，自住或供公益出租人使用、可適用1.2％自住優惠房屋稅率，但其餘住家用房屋則適用1.5％～3.6％房屋稅率。

此外，我國地價稅為申報地價（0.8倍～1.2倍公告地價範圍內）乘以地價稅率。而地價稅率則依用途適用各標準，自用住宅土地的地價稅率為千分之2、一般土地則為千分之10～千分之55。

自財政部公布函釋後，A要託孤給子女的房屋、土地持有稅負，房屋稅率可從1.5％降到1.2％，地價稅率則是從千分之10降到千分之2，有助減輕負擔。