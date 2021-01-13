港人就業金卡 四類別領先

疫情嚴峻的2020年，國發會總計核發了1,399張就業金卡，累計三年共核發1,945張，其中香港雖然只占16.31％，遠不及於美國35.68％，但是在八大類別中，香港在金融、文化藝術類、建築設計四大類別中獨占鰲頭，金卡數最多。

國發會副主委施克和指出，2020年香港人獲得就業金卡的核發數是198張，與2018年《外國專業人才延攬及雇用法》實施以來到2019年底總計核發給香港的81張相比，是大幅成長。

香港金卡人數大幅成長，施克和指出，與香港局勢不穩，可能有關。事實上，國發會新成立的「就業金卡辦公室」去年10月成立以來，辦公室相關人員指出，香港人詢問相關訊息的人「非常多」。年齡大多集中在25歲至49歲。

據國發會的統計，香港人獲核發金融就業金卡人數是53人，是所有國別中最多，也把美國拋在後頭，國發會發出的唯一一張體育類就業金卡就是香港人，建築設計類別上，國發會總計發出6張就業金卡，香港人拿下3張，也是各國最多。

依據國發會的統計，,1945張就業金卡中，以經濟類別占最大宗達到68.9％，其次為科技類別占10.5％，金融類只有6.4％，法律類則是0。為讓吸納台灣需要的高階專業人才，施克和指出，「就業金卡辦公室」除被動提供外籍人才提供一條龍專案服務外，也鎖定關鍵人才，主動出擊延攬。