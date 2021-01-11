台商資金回台投資 月底前向經部報備

資金專法上路約一年半，台商資金回台已有1,071件申請案，申請匯回金額為2,293億元，其中有252件申請實質投資、金額達703.5億元。資誠（PwC）會計師事務所11日指出，依專法規定，實質投資者在每年1月底必須檢附四種文件向經濟部報備投資計畫執行情形，台商資金回台的企業可別忘了。

目前我國703.5億元實質投資涵蓋直接投資（98.5％）與間接投資（1.5％），顯見多數台商採用直接投資。資誠稅務法律服務會計師林巨峰表示，直接投資者必須在2021年1月底之前提供四大文件，包括投資計畫進度說明、投資金額與來源、境外資金動支情形，還有實際投資項目如建築物、軟硬體設備等支出。

若是台商為間接投資，林巨峰說，2021年1月底之前也要備妥四種文件，包括創業投資事業或私募股權基金基本資料、投資未上市櫃產業事業清單、上市櫃公司股票，以及境外投資情形。此外，被投資事業針對境外資金運用情形也要列出用途，如購買建築物、設備、研發等。

我國資金專法自2019年8月15日施行、2021年8月14日落日，首年匯回適用稅率8％、第二年為10％，若申請實質投資且完成投資計畫，稅負可減半退還。

依經濟部《境外資金匯回投資產業辦法》規定，台商資金實際匯回後可在1年內向經濟部提出實質投資計畫，台商若為2021年8月匯回，最晚可在2022年8月提出投資計畫。

若台商做實質投資，直接投資計畫應在2+2年內完成，投資產業範圍不限，只要是興建或購置供自行生產或營業用建築物皆可，但建物七年內須為自用、不得作為住宅、出租或移轉所有權。

至於間接投資計畫，僅限定透過創投或私募股權基金投資重要政策領域產業，像是5+2產業、電子零組件、電腦電子、資通訊服務、積體電路設計、長照服務業等，而且投資國內重要產業比率應分別於第三年達標20％、第四年達標50％。