疫情嚴峻 經濟泡泡暫緩

經濟部力拚開放外國商務人士來台洽商投資事宜，日前與中央疫情指揮中心談妥「經濟泡泡」。外界原本期待美系電子大廠美光將搶頭香，但據悉，美光因疫情考量，暫時不規劃來台洽談合約細節，已核准通過專案，決定「喊卡」，靜待疫情稍緩再來台。

知情官員透露，搶下經濟泡泡首發團是美系生技大廠，專案團已在去年12月中旬來台洽談設廠投資案，採取檢疫五天團進團出的入台模式，因看準台灣生技研發能力與人才，加上台灣對疫情控制得宜，計畫來台設廠投資。

經濟部與指揮中心去年11月中洽談的「經濟泡泡」，適用對象是經專案申請重大投資案，可選擇不檢疫但停留天數短、或檢疫天數短、停留天數短等專案入台，但隨國際疫情升溫，指揮中心宣布檢疫時間恢復14天。

至於美光專案團，官員說，美光高層原本來台面對面磋商投資合約細節，但美國疫情日趨嚴重，再加上12月耶誕長假，行程一度延後至今年1月中，但國際疫情仍嚴峻，後來行程決暫時取消，目前沒有其他國外企業提出專案申請來台。

另美國商務部2020年底發布對台灣等多國「乘用車和輕卡車輪胎」（Passenger Vehicle and Light Truck Tires）初判反傾銷稅，台灣數家知名大廠產品遭課重稅。由於業者反映，美國初判結果並未接受業者陳述意見，國貿局長江文若7日和業者座談後表示，會全力協助業者後續反傾銷稅調查，並請駐外同仁出席公聽會並傳達業者意見，同時也會鼓勵業者開拓新市場，安排媒合新商機。