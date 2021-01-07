商家兌付三倍券 達615.31億

財政部國庫署7日指出，我國2020年因應疫情發放三倍券，超過2,332萬人完成領券，當消費者用三倍券購買商品後，商家可赴全台60家金融機構兌付現金，截至2020年12月31日止，全台商家累計兌付1.84億張三倍券、獲得615.31億元，張數與金額占整體比例皆為95％。其中國泰、台銀、台新為國銀兌付量最大的前三家銀行。

因應疫情提振國內消費，我國自2020年7月15日發放振興三倍券，民眾領取、使用期限皆為2020年12月31日。根據經濟部統計，有超過2,332萬人（占98.3％）完成領券，其中約2,151萬人（占90.7％）領取紙本券，181萬人（占7.6％）綁定數位三倍券。

若以數位三倍券而言，其中以125萬人刷信用卡兌領三倍券占多數（69％）、30萬人則綁定行動支付（17％），26萬人綁定電子票券如悠遊卡或一卡通等（14％）。

在三倍券政策與地方政府、商圈、店家加碼優惠下，零售業營業額在2020年7月終止連續五個月負成長後，8～11月則迎來歷年同月新高；餐飲業的營業額也在9～11月創歷年同月新高。

財政部也表示，從消費稅主力的營業稅目而言，營業稅收自2020年7月以後，除了退稅的雙數月外，單數月營業稅收皆在805億元以上，累計2020年1～11月營業稅收為4,311億元、年增4.6％，在疫情中逆勢創新高。

消費者持三倍券購物後，商家仍需要時間以三倍券向政府兌付現金，依財政部規定，業者的紙本三倍券兌付期限為2021年3月31日止，商家可在60家金融機構，包括郵局、農漁會、信用合作社、國泰世華、台新銀行、八大公股行庫等6,221個據點兌換現金。

截至2020年12月31日止，我國金融機構以國泰世華銀行完成兌付2,159萬張、70.16億元居冠，其次台銀1,693萬張、56.92億元，第三為台新銀行1,601萬張、55.28億元，由於我國民營銀行據點眾多，台銀居公股行庫兌換之首。