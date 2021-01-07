尾牙獎品逾2萬 要扣10％稅

財政部國稅局表示，摸彩獎金或獎品，依所得稅法規定，中獎人若為台灣稅籍，適用扣繳率10％，惟扣繳稅額未達2千元免扣繳（獎品價值2萬元以下免扣繳）。至於其他國稅籍，不論獎品金額、一律適用扣繳率20％。

每年農曆春節前，多數企業都會舉辦尾牙，惟2020年底我國疫情升溫，包括國內電子大廠廣達、華碩、仁寶、研華等接連取消尾牙，而國泰金、富邦金、台新金等大型金控相繼跟進。惟大型企業雖取消尾牙，但仍提供員工摸彩與抽獎活動，甚至另發紅包。

財政部指出，依《各類所得扣繳率標準》規定，凡是競技、競賽、機會中獎等形式所發放的獎金，發放獎金的單位例如提供摸彩活動的企業即為扣繳義務人，必須按固定比率扣取稅款，並且要填寫扣繳單據。

若抽到逾2萬元（不含2萬元）摸彩獎金、獎品者為台灣稅籍，企業隔月向國稅局繳清10％扣繳稅款，並於隔年申報扣繳憑單即可。但如果是外國稅籍、即為境外居住者抽到任何獎項，企業必須在獎金或獎品給付後10天內繳納20％扣繳稅款及填寫扣繳憑單。

官員表示，有些企業摸彩會添購汽機車、腳踏車做為摸彩獎品，獎品價值是依照企業購入價格（需包含營業稅），但若公司拿自家產品都摸彩禮品，則按照製造成本金額認定。

舉例來說，3C產品代工廠在今年1月15日舉辦線上摸彩，禮品包括頭獎50萬元現金，二獎為自家產品、製造成本為2萬元。台灣稅籍的工程師若抽到頭獎，企業將扣繳5萬元，且在2月繳稅，2022年填寫扣繳憑單給國稅局。二獎因未超過2萬元門檻、本國人免扣繳。

但若是外國稅籍工程師抽中頭獎、二獎，企業將各扣繳10萬元、4千元，企業需在1月26日前繳稅並填寫扣繳憑單。