觀點》貨物稅優惠 已成稅改絆腳石

行政院拍板通過貨物稅條例修法，擬延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠期限五年。近年來國民年金保險基金財源不足，依法需提高營業稅率1％補足財源，但財政部將營業稅改革綁定貨物稅與能源稅，既有貨物稅不斷延長優惠，反而形成改革阻力。

國民年金約有317萬人投保、衛福部應負擔四成保費，但衛福部自2014年向國民年金保險基金（國保基金）借款應付保費支出。長年下來，國保基金缺口上看515億元，最快2048年破產。

財政學有句話是：「舊稅即良稅」，但在欠缺財源情況下，推動稅制改革無可避免。依2014年中研院提出的「賦稅改革政策建議書」顯示，貨物稅有檢討必要性，且要與綠色稅制（能源稅）等通盤考量。財稅學者也認為，貨物稅師出無名、早該退場。

財長蘇建榮在公開演講時曾說，我國稅收比例約50％來自所得稅，消費稅、財產稅分別為35％、15％，相對他國有過度依賴所得稅情況，當景氣風吹草動時易有稅收衝擊，長期而言應調整稅制結構問題，如提高消費稅比重或擴大稅基。

綜觀我國貨物稅優惠，零零總總至少五種以上，減徵貨物稅類型包括十年以上汽車、機車、一至三期大貨車等三種燃油車汰舊換新、購買節能家電等；免課貨物稅類型如電動機車、140萬元以下電動汽車、到府沐浴車。

雖然我國《納稅者權利保護法》2017年底上路，規定主管機關應定期檢討租稅優惠，但至今貨物稅優惠項目不減反增。

多年來，政府要讓減稅優惠落日難如登天，當消費者、企業習慣減稅優惠後，「恢復課稅」在感受上形同「加稅」，更遑論提高營業稅，會讓民生消費品漲價，反彈聲浪勢必很大。

消費稅改革窒礙難行，歷經扁、馬、英三朝政府皆未見成果，其中一大原因就是租稅優惠多如繁星、拖累改革腳步。財政部或可考慮將消費稅改革和貨物稅、能源稅脫鉤，採漸進式改革，單純提高營業稅率，以免讓貨物稅租稅優惠擋住改革之路。

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