商品盤損抵稅 證明方式三擇一

財政部國稅局指出，營利事業認列盤點損失抵稅需實質證明，至於取得證明方式共三種，包括檢附清單報請國稅局調查、會計師查核簽證，還有自然耗損產品盤損率在1％以下直接認定。

若盤點商品後有損失，企業可在30天內檢附清單報請稅局調查，即可抵稅。另企業也可請會計師盤點並提出查核簽證，經稅局認定也可列報抵稅。

此外若商品性質可能發生自然損耗，像化學藥品自然揮發，即使企業無法提出證明文件，但只要會計制度健全，經稅局實地盤點，商品盤損率在1％以下，可直接認定。

國稅局表示，我國可申報盤損的業者僅限兩種，為採用「永續盤存制」或「零售價法」的商家。所謂永續盤存制為業者透過存貨明細帳簿，記載每天存貨增減，多數商家都採用這類計帳法，像是雜貨店、超商等。而零售價法為業者運用存貨成本與零售價格比率估計存貨成本，但必須經國稅局核准，目前多為大型零售業申請適用，像是百貨公司或大型量販店。

舉例來說，化工業者原本倉庫有100萬瓶化學藥劑產品，但盤點後發現部分已揮發，實際僅剩99萬瓶，業者可以請國稅局實地訪查盤點，確認藥品揮發速度為正常範圍，即可直接認定1萬瓶的盤損抵稅。

但官員強調，列報盤損僅限盤點損失，如果是生鮮食品或原物料過期、固定資產因特定事故而廢棄、產品變質或破損而無法出售等，必須列為報廢項目而非盤損。

過去有家電業者發現自家產品故障、無法銷售，向稅局申請盤損，但稅局認為家電不屬於自然損耗，而是破損或變質，理應要列為報廢，因此稅局要求業者提出報廢證明文件並更正申報，最後業者因沒有證明文件、遭剔除補稅10萬元。

官員提醒，若業者產品屬於報廢範圍，同樣要提供證明文件才能抵稅，像是產品故障後，可在30日內檢附清單給國稅局派員勘查監毀，待國稅局確認後將核發報廢證明，另外，也可檢附會計師查核簽證報告。