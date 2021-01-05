輪胎業遭美反傾銷 貿局周四找業者研商

美國商務部2020年底發布對包括台灣的「乘用車和輕卡車輪胎」（Passenger Vehicle and Light Truck Tires）反傾銷初判結果，裁定台灣多家廠商產品的反傾銷稅率為52.42％至98.44％。經濟部長王美花表示，國貿局預計7日要邀業者喝咖啡、來深入討論，政府會全力協助業者做相關因應。

美國商務部去年12月30日發布對包括台灣、韓國、泰國與越南之「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷初判結果，裁定台灣產品的反傾銷稅率為52.42％至98.44％。

王美花解釋，這主要是由美國鋼鐵工人提出申請，美國商務部、國際貿易委員會進一步展開調查，一方有申請、另一方就要回應說明，這是準司法程序，雖然初判結果稅率很高，但有實質影響的會是最後的產業損害調查及最終判決。

王美花說，我方將就事實面、產業面、法律面提出回應說明，國貿局預計7日邀業者來談因應。另外，新台幣從2020年以來步步走高，從30元一路升至28.1元，而2021年初更是一度攻破28元整數關卡。面對新台幣步步升、出口商步步驚的心情，王美花指出，「我們要去協助他」，不過以長期來說，提升附加價值、產業轉型是一定要走的路，針對這些面臨多種壓力的傳統產業，也希望能協助他們大幅度升級，這也是未來經濟部會努力來做的事情。