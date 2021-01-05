KPMG示警 比特幣三資安風險

1月以來，比特幣價格站穩3萬美元大關，全球市值達到5,600億美元。KPMG安侯建業指出，比特幣高漲導致駭客有較高誘因去攻擊三大族群，包括駭入資安防護薄弱的主機做挖礦用途、運用勒索病毒入侵企業並要求贖金、攻擊個人比特幣線上錢包以竊取比特幣。

比特幣曾在2017年時逼近2萬美元、後勁不足而拉回整理，直到2020年才受惠於資金行情突破2萬、3萬美元大關。

區塊鏈研究機構Chainalysis指出，比特幣吸引更多散戶加入，抗跌力道也更強，2020年小額比特幣（1千美元以下）交易筆數超過3,800萬筆、為2017年的兩倍。

但KPMG安侯建業加密資產小組主持人謝昀澤表示，以過去的經驗觀察，比特幣價格高升，同時也提高企業、個人3C產品的資安曝險程度，當幣值大漲，挖礦總報酬增加，駭客將尋找防護力較差主機入侵、做為「免費挖礦機」，電費由「被駭者」埋單。

而比特幣付款因具備高度匿名性，即使是全球反洗錢（AML）機制也難以規範。謝昀澤認為，駭客趁幣值大漲時入侵並加密個人與企業的重要檔案，索取高額解密贖金。同時，比特幣高漲迎來交易熱潮，個人線上錢包的熱錢大增，謝昀澤指出，駭客有可能入侵個人帳密、竊取個人比特幣款項。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗認為，疫情之下遠距辦公讓系統曝險程度增加、另外還有比特幣大漲效應，導致近期資安事件層出不窮，例如美國國土安全部緊急通報管理軟體遭植入惡意程式，越南政府官網憑證下載檔案也遭駭客置換為惡意程式，台灣科技大廠檔案遭駭客綁架、勒索。

林大馗建議，企業、個人應具備防毒防駭的資安配備與防護意識，像是檔案備份、減少數位足跡、避免用公司電郵註冊購物或社群網站等，以降低資安破口。

另外，企業、個人應隨時監控電腦的效能與連線，避免駭客埋入潛伏的挖礦程式；若有交易比特幣習慣、應盡量以安全的冷錢包儲存虛擬貨幣，避免交易所被攻擊、財產損失。