勞動基金績效佳 節稅這樣做 你跟進了嗎？

近年來勞動基金績效頗佳、加上勞退自提可以節稅，對高所得者誘因更大，因此新制勞退自提人數逐年增加，據統計，選擇自提勞退人數已從前年的61萬人增加至去年的71萬人，已逾整體勞工人數10％。

據勞動基金運用局統計指出，前年勞動基金內的新制勞退收益率達11.45％、2,670.1億元，分配金額逾5萬元的勞工，約達140萬戶；雖然受到新冠肺炎疫情影響，但截至去年11月為止，新制勞退基金收益率達4.23％、1,080.8億元，勞工可望在今年3月的帳戶中領到分紅。

除了績效不錯吸引更多勞工投入自提外，也因自提可以減免所得稅，因此自提者均薪大多為高薪族，據統計指出，目前正在提繳勞退的710萬3,658人均薪為4萬261元，而有選擇自提的71萬1,883人均薪則達6萬2,885元。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞指出，近年受到勞動基金績效佳，而自提勞退又可以有節稅的福利，因此自提人數逐年成長。至於是否要比照私校退撫提供勞退自選平台？她則說，仍在研究中。

（中時 林良齊）

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