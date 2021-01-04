稅務行業分類 新增通訊行、日托中心

最新稅務標準出爐！財政部修訂中華民國稅務行業標準分類、2021年起適用，以新增「電信門號代銷」與「老人日托」項目為關鍵，其他則斟酌修正鍋爐、金屬貯槽、家用電扇製造等定義。

財政部本次在無線通信服務部分新增「電信門號代銷」，也就是俗稱的通訊行，自2021年起比照適用擴大書審率8％。另外，財政部也在未分類社會工作服務部分增訂「老人日托中心」，可適用公益慈善機關或團體免稅標準，僅需申報、免繳所得稅。

財政部在每年首季會公布各年度「營利事業各業擴大書審率、所得額及同業利潤標準」，若企業全年營收淨額及非營收合計低於3千萬元，即可適用擴大書審率與各項標準，惟企業還是要依規定設置帳簿並保留憑證備查。

若企業報稅經過國稅局調整後，純益率高於擴大書審率，應依較高純益率申報繳納稅款，否則國稅局於書面審核時，還是會要求企業擇高適用、並繳清稅負。除此之外，企業適用擴大書審率要將非營業收入、營業收入與損失以不同書面申報，不得混合或減除損失後以餘額列報。

擴大書審率概念類似房東租賃收入的必要費用比率，並非減除實際的成本費用，而是以財政部訂定標準來試算成本費用，而擴大書審純益率多介於4％到10％之間。

官員指出，修訂稅務標準分類主要是參考各區國稅局建議，像是有些業者查詢擴大書審率、所得額標準、同業利潤率時，發現自己產業並未列在其中，因此會有申報上的困難，國稅局每年蒐集業者意見，年底前向財政部建議修正定義，讓業者隔年申報可輕鬆適用。

舉例來說，通訊行業者前幾年申報時因為行業標準未列入電信門號代銷，可能會有申報錯誤情況，但2021年起報稅可直接依稅務標準定義適用無線通信服務，假設業者該年營收淨額與業外收入合計為800萬元，依序乘以無線通信的擴大書審率8％、營所稅率20％，業者的營所稅負則為12.8萬元。