綜所稅補稅 1/25前繳納

財政部表示，民眾在2020年5～6月申報綜所稅，若申報有誤須補稅者，自1月起將陸續收到補稅單，民眾必須在1月25日前完成繳納，否則將加徵滯納金、每2日加徵1％，最高為15％，若超過30天則移送強制執行。

財政部指出，民眾可持補稅單至銀行、信用合作社、農會、漁會等金融機構（郵局不代收）臨櫃繳納，若稅額在3萬元以下可在四大超商繳稅，另也可使用ATM、網路、行動支付方式繳稅。

官員也提醒，民眾如果對補稅單稅額有疑問，可向戶籍所在地國稅局、稽徵所或服務處等申請查詢，也可依序採取行政救濟程序、向國稅局申請復查；若對復查結果不滿意、可向主管機關（財政部）提出訴願；若訴願遭駁回，也可提起行政訴訟。

國稅局指出，每年統整綜所稅案件，往往會看到三種申報錯誤類型，包括申報配偶錯誤、誤報扶養親屬免稅額與扶養親屬所得、漏報個人所得等。

最常見的是申報配偶情況不正確。時常有新人錯報結婚年度，像是2020年結婚，但申報2019年度所得時卻列報為配偶關係。官員強調，若新人在2019年尚未成為配偶、自然不能合併申報2019年度所得稅。

另外，若配偶已結婚，依1977年所得稅函釋規定，只要在所得年度有婚姻關係，除新婚或離婚年度可自行選擇合併或各自申報外，其他年度都要採合併申報，不能採用分開申報。

第二類常見錯誤為誤報其他親屬免稅額與所得，依所得稅法規定，若申報年滿70歲以上的「直系血親尊親屬」如祖父母、父母等，每人每年適用13.2萬元免稅額，但部分民眾誤報「旁系血親尊親屬」如舅舅、阿姨等。若申報扶養非直系血親尊親屬，每人每年僅適用8.8萬元免稅額。另外，若申報扶養的親屬有收入，也要列在綜合所得課稅。

第三類常見錯誤為漏報所得，像是海外所得超過100萬元，還有領取要保人和受益人非同一人的人壽保險或年金保險給付等，都必須申報最低稅負制。另外還有漏報大陸地區所得或出租房屋與土地所得等，都必須列入綜合所得計稅。