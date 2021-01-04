2020年IPO 資誠：七隻小金雞出頭

迎接2021年，資誠（PwC）會計師事務所4日指出，2020年我國資本市場IPO家數確定為30家、創近十年新低，募資額為新台幣146.8億元同為近十年新低。不過資誠指出，2020年總共有七集小金雞IPO如昇佳電子（矽創集團）、威鋒電子（威盛集團）等竄出頭，2021年有望延續資本市場動能。

綜觀2020年我國企業申請IPO情況，資誠審計服務副營運長徐聖忠認為，七隻小金雞最受矚目，除了昇佳、威鋒外，還有達亞（泛晟德集團）、智聯服務（宏碁集團）、陞達科技（日電貿集團）、東典光電（東鹼集團）、康全電訊（訊舟集團）等，募資額在1.5億元～21.4億元不等，顯見各集團募資策略為分拆子公司掛牌或推動轉投資公司上市櫃。

資誠統計，2020年我國申請上市櫃企業平均集資額為5.1億元，其中本國上市平均集資額8.7億元，本國上櫃平均集資額3.5億元，外國上市平均集資額為4.6億元、無外國企業申請上櫃。

若以產業別而言，徐聖忠指出，2020年台灣上市櫃新掛牌公司以半導體產業最多，共計五家、占總家數17％，集資金額為43億元、占總集資額29％，主要是我國科技業受惠於中美科技戰下的轉單效益，加上半導體為台灣六大核心戰略產業關鍵，頗受市場青睞。

至於往年受矚目的生技產業，2017～2019年每年都有六家以上的新上市櫃公司，而2020年僅有三家新掛牌的生技公司。不過徐聖忠強調，今年初有五家生技公司通過上市櫃審議委員會，顯見2021年生技產業IPO實力有望回升。

根據PwC預測，受到2020年低基期影響，2021年全球GDP成長率估為4.7％，而國發會預估2021年台灣經濟成長率區間目標為3.8％～4.2％，徐聖忠認為，今年全球與台灣實體經濟有不錯的動能，加上各國央行維持寬鬆貨幣政策，資金行情不減，有望拉抬資本市場表現與IPO熱度。