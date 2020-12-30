15家鋼鐵業 輪班間隔例外有望

勞動部30日下午召開勞動基準諮詢會討論三項提案，其中最受矚目的為，經濟部提案替15家鋼鐵公司申請在「因應天災、事變或突發事件」或「勞雇雙方協商調整班次期間」時，將輪班間隔由現行11小時縮短為8小時的例外。官員轉述，由於諮詢委員對該提案兩適用條件的意見大不同，但預期會同意可適用例外機會高。

經濟部為海光企業、有益鋼鐵、盛餘公司、美亞鋼管、東盟開發實業、榮剛材料、中鋼焊材、統一實業、燁輝、燁聯鋼鐵、鑫陽鋼鐵、春源鋼鐵、官田鋼鐵、中鴻鋼鐵、高興昌鋼鐵等15家企業申請適用勞動基準法第34條第2項例外彈性。

經濟部認為，鋼鐵製造產線屬連續性製程，作業分工細且具專業性，難以抽調其他產線人員支援，如發生天災、事變或突發事件等特殊情形，將造成後續排班及生產流程困難；另如員工因個人需求、出自雙方意願與其他同事調班，勞雇雙方協商調整輪班換班間隔休息時間，將有利產線員工兼顧家庭生活。

鋼鐵製造之工作特性或特殊原因，如以間隔11小時休息時間排班，將造成輪班人員於受訓、請假期間，或遇「天災、事變或突發事件」時人力調度困難，燁聯鋼鐵、東盟開發實業等15家企業勞雇雙方皆認同有調整換班休息時間之必要，而且日前勞動部已經公告同作業屬性之中國鋼鐵可適用兩條件的例外，經濟部評估勞雇雙方確實有需求。

勞動條件及就業平等司長謝倩蒨轉述，諮詢委員多認為，若縮短輪班間隔，主因在勞方之間有協商調班需求，只要勞資協商談好可適用；但有部分委員質疑，輪班間隔縮短為8小時、甚至連上16小時等，恐有休息不足問題，再加上鋼鐵產業作業風險高，勞工應充分休息。

謝倩蒨說，部分委員在「因應天災、事變或突發事件上有較多保留」，因「突發事件」難以界定，建議應先羅列出在鋼鐵業會遇到突發事件，因為在同一產業會遇到突發不是只有中鋼與這次申請15家企業才會遇到。

謝倩蒨強調，勞動基準諮詢會上的委員意見陳述將會作為討論參考，後續還需要進行預告、廣納外界意見後，再由勞動部法規會討論、正式公告等程序。