水情吃緊 竹苗一期稻作休耕機率高

2020年水情持續吃緊，旱災中央應變中心日前已宣布嘉義台南地區明年一期稻作停灌休耕，由於桃園新竹水情依舊沒有改善，29日旱災指揮中心將再度召開會議因應，經濟部長王美花28日指出，竹苗地區水情吃緊，明年一期稻作停灌休耕機會很高。

王美花28日出席立法院經濟委員會備詢，對於29日旱災中央應變中心將再次召開會議，王美花說，依目前評估，往年新竹苗栗及台中地區明年一期稻作供灌須水4億噸，但現在累積各水庫的蓄水量僅1.2億噸，不足情況相當明顯，因此29日宣布停灌的機會非常高。

水利署發言人王藝峰受訪指出，雖然近期桃園以北地區降雨量顯著，光是從1日至上周，石門水庫集水區累積降雨量就超過120毫米，讓石門水庫蓄水率提升至65％左右，雖然石門水庫現在不用供水給新北市，但以目前水量預估，要穩定供水至明年5月，就必須期盼明年春雨帶來幫助，不然依現有水量依舊會很辛苦。

水利署說，整體西部已經進入枯水期，各地雖有降雨但雨量十分有限，以新竹地區來說，目前每日需要由石門水庫支援供水7.4萬噸，才能足額供應，且新竹地區有許多高科技耗水產業，之後會請相關單位確認各企業實際節水狀況，一定要達成7％的節水目標。

至於未來是否會擴大限水範圍及限水量，官員透露，氣象局29日將在抗旱會議上說明未來一季的降雨預測，目前仍期待冬雨及未來春雨可以舒緩旱象，但如果未來水情仍不樂觀，可能會實施更進一步的限水措施。