配偶報稅分三種 聰明選節稅

今年即將結束，2020年結婚的配偶在2021年可選擇分開或合併報稅，但2022年起必須合併申報。財政部也指出，配偶合併報稅有三種方式，首先為全部所得合併、適合雙方收入差距較大者，還有配偶薪資所得分開、適合雙薪上班族，以及配偶各類所得分開、適合其他收入較多者。

我國綜所稅為每年5月申報前一年度所得，根據財政部1977年函釋，配偶結婚後，隔年申報綜所稅可自選要分開或合併申報，但之後到離婚前都必須採合併申報，而離婚後隔年申報綜所稅同樣可選分開或合併申報。

舉例來說，一對佳偶在2018年結婚、2021年離婚，在2019、2022年報稅可採分開或合併申報，但是在2020～2021年報稅採合併申報，2023年後因配偶關係消滅、皆為分開申報。

所謂合併申報又分成全部所得合併、薪資所得分開、各類所得分開等三種計稅方式。若採用全部所得合併計稅，則為配偶全部所得減除免稅額、扣除額等，再依照適用綜所稅率計稅，比較適合雙方所得落差較大情況。

至於薪資所得分開計稅，為配偶某一方薪資所得計算稅負，比較適合配偶雙方皆為上班族、皆以薪資所得為主，可將薪資較低的那一方採分開計稅，高所得那方可適用較多扣除額、即可達到節稅效益。

舉例來說，若配偶兩人分別為薪資收入200萬元、80萬元且無其他所得，80萬元者採分開計稅，減除薪扣額20萬元、個人免稅額8.8萬元後，適用綜所稅率5％、為2.56萬元，整體應納稅額為18.54萬元。不過，若為200萬元者採分開計稅、則適用綜所稅率20％，整體應納稅額為22.14萬元，節稅效果較低。

此外，各類所得分開計稅為配偶的各類所得另外計算稅負，比較適合高收入且所得結構多元者，像是執行業務者或擅長投資的配偶，像是知名律師與房東，兩邊收入都很高，假設合併計稅、可能會適用較高綜所稅率，採各類所得分開計稅可適用較低稅率。