財政部：企業查調時程有望提前

財政部日前召開納稅者權利保護諮詢會閉門會議，會計師、企業向財政部提三大建議，包括提前企業查調所得時程、開放臨櫃查詢境外電商適用淨利率、提高電子發票平台資訊正確性等。官員指出，查調時程有望提前，另兩項建議仍待研究。

在每年報稅前，我國會先在4月底開放企業查調所得，像近兩年約為4月28～29日。不過會計師指出，近年因查調所得時間太晚，導致公司缺乏充分時間申報所得稅。

官員表示，查調所得涉及兩部分，包括企業扣繳與股利憑單，兩大項目都要待企業在1月底遞交文件，財政部再勾稽確認，多半會到3月底才完成，若企業資料有誤，還要等公司14天內補件。

但賦稅署已在通盤檢討查調程序，可能會將企業補件時間從14天縮短為10天，在行政程序上也會透過電子化加速時程，盼提前查調所得時程至4月20日甚至更早。

而部分境外電商扣繳義務人如台企或會計師則指出，每次幫境外電商申報扣繳前須取得授權，中間多半會花費過長時間，若國稅局開放查詢境外電商適用淨利率、境內利潤貢獻程度，即可加速申報過程。

但賦稅署指出，考慮報稅資料保密問題，仍以現行授權制為主，但國稅局可幫台企、會計師向境外電商發函詢問授權情況、提高效率。

企業方代表也表示，最近有上游賣家延遲申報銷項折讓單，導致下游買家企業申報錯誤、遭國稅局裁罰，盼給予免罰並強化約束力。

官員認為，我國現行漏稅違章減免辦法已訂容錯率標準，若網路申報進貨發票金額，誤差在7％以內皆免罰。在約束力方面，五區國稅局將針對賣家做輔導，若有必要的話、未來也會增訂延遲申報罰則。