每人平均背國債23.5萬 十年新高

因應紓困舉債、每人債務年增7千元。財政部24日統計顯示，2020年12月平均每人國債負擔23.5萬元，創下近十年同月新高，較2019年底約增加0.7萬元。財政部也指出，截至12月18日，中央政府債務總共為5兆5,428億元，包括1年以上的長期債務5兆4,278億元、1年內短期債務1,150億元。

根據財政部統計，中央政府債務從2011年4兆9,156億元逐年提高到2016年的5兆4,687億元，2017年後中央政府債務逐年遞減至2019年的5兆3,808億元、為近六年新低。

2020年我國受疫情衝擊、編列紓困振興特別預算總共4,200億元，扣除以往的歲計賸餘約300億元，總計要借3,900億元。依照財政部規劃將分年舉借，我國債務也提升至5兆5,428億元，官員也表示，目前仍在評估紓困執行概況，待2021年編列決審數將認列實際債務。

在人均國債負擔部分，因我國近幾年人口變化不大，大致上也跟中央政府債務呈現相同走勢，自2016年23.2萬元水準降至2019年22.8萬元，但2020年隨舉債增加，人均國債負擔又成長至23.5萬元水準。

在地方債務方面，截至2020年11月底，六都以高雄市債務達2,490億元居冠，新北市則為1,479億元居次、台中市1,065億元為第三。

以地方平均每人負擔債務而言，高雄市為9萬元居六都第一，但台中市以3.8萬元為第二名，主要是台中市人口數較新北市少，平均每人債務較多。至於新北市為3.7萬元居第三。

除六都之外，其他縣市以苗栗縣（375億元）、彰化縣（231億元）、宜蘭縣（204億元）為舉債最多。而地方人均債務負擔以苗栗縣6.9萬元領先群雄，宜蘭縣則為4.5萬元居次，嘉義縣為3.1萬元居第三，彰化縣因人口數眾多、僅1.8萬元。

國庫署也表示，目前高雄市列為中度債務管理，債務有待改善，至於苗栗縣、宜蘭縣長債比依序為43.16％、64.17％，仍為超強度債務管理。