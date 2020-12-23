公平會新主委李鎂 初審過關

立法院經濟與法制委員會23日初審通過公平會人事提名案，主委被提名人、現任經濟部商業司長李鎂強調，將讓法規與時俱進、強化與企業溝通對話，至於高通已與公平會達成訴訟和解，公平會將依和解內容，監督高通落實承諾。

根據民進黨團規劃，公平會人事同意權案將於明年1月臨時會，連同總預算案、前瞻3.0預算案、中選會人事同意權案一起處理。

公平會委員任期將於2021年1月31日屆滿，對於新主委人選，行政院提名李鎂擔任，而前副主委彭紹瑾已宣布投入桃園市長選舉，並於日前請辭，副主委的遺缺，行政院則提名中原大學法學院長陳志民擔任。另外，郭淑貞、洪財隆兩位被提名人則是現任委員。

李鎂曾任經濟部智慧財產局專利組組長、法務室主任、專門委員、科長、主秘、副局長，也曾擔任過商業司副司長等公職，資歷完整。

藍綠立委質詢時關心高通案，李鎂回應時強調，未來公平會將依據和解內容，監督高通落實其承諾。陳志民則回答，若未來發現高通並未落實與公平會和解承諾，公平會重新訴諸法律，或進行商業仲裁。

陳志民也提到，如何在維持公平交易秩序，以及保存創新誘因兩者之間取得平衡，將是要審慎思考的議題。郭淑貞則說，高通的專利授權模式是否違法，綜觀國外法院的判決，有很多認定標準，公平會對此是採取「訴訟和解」，她個人認為是最好的處理方式。

至於未來施政重點，李鎂指出，除將推動法規與時俱進，也將加強和企業對話溝通，讓企業能充分了解公平交易法的精神，不是以處罰為目的，而是有利經濟發展，另外也要讓申請程序更為簡政便民。