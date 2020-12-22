遺產稅申請分單 免繳不動產規費

繼承者們要留意！財政部國稅局指出，如果繼承人之間有紛爭、無法解決，導致遺產稅難以繳清，各繼承人可申請按法定繼承比例、分單繳納遺產稅，即可向國稅局取得核發同意移轉證明書、前往地政機關先行登記不動產共有繼承，免擔心不動產遭列管、多繳規費。

親屬過世後留下遺產，可能涵蓋不動產、有價證券、黃金、現金等，另外也要將生前兩年贈與財產列入遺產範圍、課徵遺產稅。國稅局官員表示，部分遺產案件會出現繼承人爭執不休情況，導致遺產稅申報案件曠日費時。

若遺產涵蓋不動產且繼承人超過辦理繼承登記期限（過世後六個月內、可書面申請延長三個月），當地的地政局或地政機關將針對不動產加收規費及列冊管理。假設超過列管期限15年、還是沒有繼承人聲請登記，地政機關就會把不動產交由財政部國產署辦理公開標售，而標售價款將儲存於專戶，繼承人可申請領取、但超過十年無繼承人申請則收歸國庫。

依土地法規定，不動產列管登記規費計算方式是依照不動產價值而定，土地是依照申報地價千分之1、建物是按價物權利價值千分之1計算。舉例來說，若A先生遺留房屋評定現值與公告地價合計為1,200萬元的不動產，則規費為1.2萬元。

不過，如果繼承人依遺贈稅法第41條規定，向國稅局申請核發不動產公同共有同意移轉證明書，並以該證明書向地政機關辦理不動產公同共有繼承登記，可免受列管與加收規費。

官員建議，若繼承人已確定分遺產要花上不少時間，應該要先行申請分單繳納遺產稅，像是一人過世、遺產稅總計為300萬元，而繼承人有五人，若五位繼承人先申請分單、按法定比例繳遺產稅，則所有繼承人應分得的不動產就不會列入列管範圍，五人可再自行分配遺產，不會受國稅局裁罰漏報遺產稅、也不用繳列管規費。