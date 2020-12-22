金融產業 適用三種營業稅

金融產業適用營業稅大不同，財政部近日公告函釋，銀行業若兼營信用卡所發行的各類轉帳卡支付業務，刷卡交易手續費收入適用5％營業稅。另根據營業稅法規定，銀行、保險業經營金融本業或是非專屬本業銷售額適用5％營業稅，但如果是銀行業、保險業專屬本業銷售額適用2％營業稅，而保險業保費再保收入則適用1％。

依照我國營業稅法第11條規定，所謂金融產業包括銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業等，若經營金融法規所設定的金融本業，只有金融法規所規定的業者可營運，像是銀行的放貸利息，適用一般營業稅率5％。

此外若金融產業有「非專屬本業」銷售額，也就是所有業者都可經營的項目，像是代收手續費、買賣金銀、金融諮詢、顧問服務、代售印花稅票、統一發票手續費、銷售出版品，還有經營動產、不動產或保管箱等出租及買賣業務，這些收入也同樣適用一般營業稅率5％。

不過我國針對銀行業、保險業特別設定「專屬本業」，適用優惠營業稅率2％。所謂專屬本業是只有銀行、保險業可經營業務，像是保險代理人從事代理洽訂保險契約或收取代理費，不管是收入、佣金收入及手續費收入皆屬於此類範圍。

銀行業像設有證券部門的金控，承銷、自行買賣、居間或代理有價證券業務收入，還有期貨交易業務收入、銀行業購買央行發行的定期存單或是信用卡業務機構按利率收取的帳戶「設立費」及「管理費」等，同樣也屬於經營金融本業以外的專屬本業。

官員指出，財政部所認定的金融產業之業務分類，主要是依照「銀行業保險業經營銀行保險本業收入範圍認定辦法」、「銀行業保險業信託投資業證券業期貨業票券業及典當業經營非專屬本業收入範圍認定辦法」及各項金融法規所彙整，業者若發函向財政部詢問，財政部也會以函釋公告訂定業務類別。