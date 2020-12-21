立院24日萊豬大戰 綠營一致投票

民進黨立法院黨團21日與行政院舉行行政立法協調會報，會中敲定黨籍立委在24日萊豬表決大戰，要「一致投票、堅守價值」。蘇揆還掛保證，會做好進口把關，且每周將公布進口量，讓民眾看到數據，讓大家安心。

立法院24日加開院會將表決處理含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉的行政命令等11案，民進黨團與行政院舉行行政立法協調會報，商議一致做法，約40位黨團成員出席。

民進黨團幹事長鄭運鵬會後受訪說，會中決議黨團將對行政院公告及修法的法案將「一致投票」甚至是發言。鄭運鵬也提到，蘇貞昌以去年同婚專法表決為例，呼籲黨籍立委一致投票，堅守價值。

民進黨團書記長莊瑞雄也轉述，蘇貞昌會中提到，本次開放涉及國際貿易及食安，黨團相信行政團隊做得到嚴格把關，也會要求政院確實落實監督工作。

行政院秘書長李孟諺會後受訪提到，蘇揆會中強調「台灣經濟是以外貿為導向，我們要與各國貿易往來，就不能自外於國際貿易的規則」。至於會中部分立委反應，還有一些學校還沒和營養午餐業者換約，蘇貞昌當場回應指出，教育部將於23日完成所有學校簽約採購契約範本，將會全面採用台灣食材。

至於國民黨團也宣布，將從23日傍晚開始，在立法院濟南路側門舉辦「守護食安之夜」，全體國民黨立委將夜宿在立法院外。24日院會當天，在院外架設大螢幕讓民眾觀看表決實況，還要「逐一點名」投下贊成票的「萊豬立委」，國民黨團呼籲，國人能夠踴躍參與，一同為守護食安到最後一秒鐘。