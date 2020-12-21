學者籲公平會堅守獨立

立法院經濟、司法法制兩委員21日進行公平會委員提名案審查公聽會，多位學者對新任主委李鎂、副主委陳志民以及獲提名續任委員的洪財隆、郭淑貞，未來能否保持獨立性的多所關切，並期望公平會能堅守獨立機關的獨立性。

公平會有4位委員任期即將在2021年1月31日屆滿，包括現任主委黃美瑛未獲提名續任，副主委彭紹瑾則在日前請辭獲准。

華梵大學人文教育中心兼任特聘教授杜震華認為，黃美瑛未能獲提名續任，應該與高通案有關。杜震華說，高通案一開始裁罰234億元罰鍰，但卻以大轉彎和解收場，不但重挫公平會名望，也讓外界質疑公平會態度轉彎是因為政府高層施壓。

他還說，NCC也是獨立機關，但是對中天新聞台不合比例原則不予換照案，從高通案到中天新台撤照案，顯示出政府對於獨立機關的獨立性不再尊重。他還特別唸出一段報導指出，「李鎂獲得主委提名，主因是其可以配合政策，深獲蘇揆信任」，如果報導為真，公平會是具備獨立性的專業機構，恐怕是需要非常慎重地考量。

中央大學終身榮譽教授單驥也說，公平會是獨立機關，但是委員名單卻是由行政院提名，可以由行政院長指定主委和副主委，公平會運作是否可以不受行政院、國安會或外交體系在政策上的指導，真的可以獨立行使職權，這將是公平會的關鍵成敗所在。

他說，如果公平會主委、副主委或委員沒有行使獨立權責的決心和要求，公平會必將失去社會公信力，且沒有存在的價值。