房屋轉貸 其他利息支出不能減稅

房市正熱，我國2020年買賣移轉棟數上看32萬棟，有望創下近五年新高。財政部表示，若民眾有貸款買房，可在隔年報稅時列報自用住宅貸款利息支出抵減所得稅，惟該項支出僅限購買自住房屋貸款情況，若為轉貸或其他貸款利息支出則不適用抵稅規定。

隨低利率環境、QE寬鬆貨幣政策等因素，今年房市交易熱絡，前十月全台買賣移轉棟數已達標26萬棟，考慮到年底交易熱潮，11、12月交易量有望維持3萬棟以上水準。

若自住戶在今年貸款買房，自明年起報稅即可適用房貸利息減稅優惠！民眾在每年5月報稅時，除了薪資所得、身心障礙、長照、幼兒學前教育等特別扣除額外，另可選擇每人12萬元額度的標準扣除額（免附單據）或採用列舉扣除額、採二選一方式。若選擇列舉扣除，可適用自用住宅貸款利息支出、房屋租金支出、醫藥費、生育費、保險費、捐贈、政治獻金等扣除額。

若購屋族明年要列舉房貸利息，必須檢附繳款單據正本，且載明房屋地址、所有權人、取得日期、借款人姓名等，抵減上限為30萬元。若還沒購屋、仍為租房族，也可列舉房租支出，只要有租賃契約書及付款證明影本即可，上限12萬元。

此外，列舉扣除常見項目還有保險費、醫藥費及生育費等兩項，保險費涵蓋人身保險與健保費，必須檢附收據正本，員工保險費也要有服務單位證明，每人每年抵減上限為2.4萬元。而醫藥費及生育費須檢附繳費單據正本，申請補助者為服務機關證明影本，無金額限制。

但官員指出，若個人列舉房租支出，那就不能列舉房貸利息，因為若已經購買自住房屋，理應不會有租屋需求，兩種只能二擇一。而房貸利息僅限於「原始購買自住房屋貸款」，也就是最初購買自住房屋所貸款的利息，如果是購買非自住房屋或轉貸皆不適用房貸利息。

官員也提醒，如果列舉扣除額未達12萬元、也就是不及標準扣除額的額度，仍建議選用標準扣除額、節稅效果較佳。