保二總隊都更 容積獎勵高吸睛

國家住都中心17日舉行「新北市中和區保二總隊基地都市更新案」說明會，超過50家業者與會。執行長張溫德表示，本案產權單純、容積獎勵高、區位優異，是業界詢問度很高的案件，預計作成住商混合大樓，投資金額估約78億元。

國家住都中心表示，保二總隊都更案為都市更新條例修法後全國首例策略性更新地區，可達到2倍建築容積上限，更新後容積上限達到720％。

保二總隊基地先前已由國家住都中心負責，規劃興建出一棟警消專用社會住宅，其餘土地約1.01公頃，作為本次公辦都更的招商項目。

國家住都中心希望，保二總隊公辦都更案中，要興建一棟合署辦公大樓，讓五大警察機構可以進駐。另外興建一棟低樓層聯通，高樓層分為兩棟的住商混合大樓，這樣低樓層可以成為商辦空間，兩棟樓可以分別作為一般住宅和住都中心分回的社會住宅使用。

此案以公開徵求出資人並以權利變換方式實施，預估投資總額約達78億元，共同負擔比率上限為49.21％。

張溫德表示，保二總隊基地緊鄰捷運景平站，具有區位優勢，而且產權單一、容積獎勵高，吸引許多業者詢問，預估有50多家業者參與本次招商說明會。

住都中心指出，基地位置與捷運環狀線景平站相鄰，基地範圍三面臨路，北側臨接40公尺景平路，周邊交通及生活機能便利，將成新北市新亮點地區，發展潛力無窮。