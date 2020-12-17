獎金分三類 扣繳稅率差很多

年末將至，各企業陸續發放年終獎金或舉辦抽獎。若為公司發給員工的獎金像是年終獎金、適用扣繳率5％；至於競技競賽與機會中獎的獎金，境內、境外居住者扣繳率分別為10％、20％。另外，政府的統一發票與公益彩券獎金扣繳率一律為20％。

所謂獎金有三種，包括公司獎金、競賽與機會中獎獎金、政府彩券與發票獎金。

財政部指出，公司所發的獎金、津貼、補助款屬於稅制上的「非每月給付薪資及兼職所得」，依我國薪資所得扣繳辦法規定，若公司全月給付總額超過84,501元，公司會自行扣繳5％，當員工隔年申報綜所稅時，獎金、津貼等仍計入綜所稅，但可以減除已扣繳稅款。

舉例來說，科技公司在2020年12月發給員工年終獎金30萬元，依照規定需扣繳5％、即為1.5萬元，而員工在2021年報稅時，年終獎金也併入計稅，假設該員工原本綜所稅負為10萬元，但因為扣繳制度，該員工可減除1.5萬元已扣繳額度、等於只要繳剩下的8.5萬元稅金即可。

所謂競技競賽像是企業、機關團體或是體育競賽等，像是徵文、運動，技藝、智能比賽等項目，必須適用境內外扣繳制度。而民間機會中獎則是抽獎活動，像是尾牙抽獎的獎品也要扣繳，惟機會中獎的獎金、獎品價值低於2萬元可以免扣繳。

競技競賽與民間機會中獎的獎金除扣繳外也要併入綜所稅課稅，但是可減除已扣繳稅款。而競技競賽的獎金可依照成本費用減稅，最多可認列三成獎金為成本費用、等於僅七成獎金計入綜所稅。至於民間機會中獎需全額列入課稅。

若是政府的統一發票與公益彩券獎金，屬於分離課稅方式，一律適用扣繳率20％，不用再計入綜所稅課稅。

舉例來說，我國員工參加企業尾牙抽中4萬元的手機，則該員工必須扣繳4千元，而且申報綜所稅要列入4萬元的機會中獎獎金、課徵綜所稅。若該員工同時中了統一發票頭獎20萬元，則發票獎金必須扣繳4萬元，但不用再計綜所稅。