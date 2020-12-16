印尼移工 持續暫緩引進

衛福部長陳時中16日宣布，印尼移工18日起將持續暫緩引進，由於印尼國內疫情升溫、檢驗報告「越來越不準確」，且向印尼方面協調沒有進展，因此決定持續暫緩引進，每周影響約670位移工來台。

對此，勞動部強調，印尼籍占整體社福移工76.7％，為降低暫停引進衝擊，勞動部祭出兩項措施因應，包括協助雇主改聘越南、菲律賓、泰國等其他來源國移工、自動展延引進移工許可效期3個月。

陳時中16日表示，先前宣布4～17日二周暫停引進印尼移工，但印尼最近一周日增病例數約6,000例，疫情未趨緩；另10月至今，我國自印尼移入確診132人，其中76人有陰性報告，但印尼政府尚未提供認證檢驗機構，風險相當高，在17日屆滿後，18日起持續暫停引進印尼移工。

印尼移工多從事家庭照顧工作，陳時中建議雇主，除可撥打1966長照專線，也可改聘越南、菲律賓或泰國移工，另為利雇主作業，將延長雇主引進許可效期，同時鼓勵聘僱本國照顧服務員。台灣將持續監測印尼疫情，以適時重新開放引進。

至於外傳「台灣不排除提供印尼技術與檢驗試劑」，陳時中說，印尼覺得自己做得很好，雙方對此無共識，距離「提供協助」還很遠。

據勞動部統計，截至10月底為止，有70.1萬名在台移工，其中有26.4萬名為印尼籍移工、約占37.8％，其中有19.4萬名為社福移工、7.1萬名為產業移工。印尼籍社福移工中，以家庭看護工為主，占18.9萬人；產業移工主要為3K產業約4.8萬人。

勞動部表示，雇主如規劃改聘其他來源國移工，需要依各不同來源國規範，重新驗證勞動契約，勞動部已分別聯繫越南、菲律賓、泰國駐台代表處，給予雇主改聘其他來源國專案協助，縮短行政流程。

另引進移工許可效期依規定6個月，期滿未能引進移工，如有不可歸責事由，可向勞動部申請延期改聘其他國籍移工，無須再向勞動部提出申請延期，因此將自動展延引進移工許可效期3個月。

此外，國內16日新增境外移入7例，其中4例來自俄羅斯莫斯科古典芭蕾舞團舞者，原訂16日晚間在台北首演，主辦單位臨時取消。陳時中說，現正全面二次採檢，其餘團員只要有人確診就要取消演出，但他對「藝文泡泡」仍保持樂觀，認現階段沒必要取消。