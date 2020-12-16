減稅紅包 基本生活費調高至18.2萬

減稅紅包來了！財政部賦稅署16日正式宣布，109年度每人基本生活費調為18.2萬元，較去年17.5萬大增7,000元，是歷來最大增幅，約205萬戶受惠，減稅效益達96.57億元，110年5月報稅即可適用。



基本生活費是算人頭，對扶養親屬越多的多口之家可享受減稅的利益受惠越大。若依五口之家估算，每人基本生活費提高7,000元，五個人的基本生活費差額合計多出3.5萬元，若適用稅率5％，110年5月報稅時比起109年報稅多省下1,750元稅金，假設適用稅率為12％，比起109年報稅可多省下4,200元。



所謂「基本生活費」是依《納稅者權利保護法》規定每人每年最低生活所需費用。財政部表示，109年調整受惠戶數205萬戶、較108年度增加27萬戶，減稅利益為96.57億元、較去年增加25.51億元。



納保法自106年上路來，基本生活費從每人16.6萬元、107年每人17.1萬元、108年每人17.5萬元，到109年調整每人18.2萬元，年年調升，今年一口氣調增7,000元，是歷來最大幅度。



目前納保法基本生活費減稅計算公式是：基本生活費總額減除各項免稅額及扣除額合計數（含免稅額、標扣或列舉扣除額、身障、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長照特別扣除額），可進一步自申報戶當年度綜所稅總額中再行減除。



假設五口雙薪家庭，夫妻年收入共150萬元、扶養三個國中子女。五個人免稅額為44萬元、夫妻兩人標扣額為24萬元，若不適用其他扣除額，依109年度基本生活費公式總和為68萬元。五口之家基本生活費總額為18.2萬元×5人，即為91萬元，比公式68萬元多出23萬元可額外減稅。若適用5％綜所稅率，可額外再節稅1.15萬元；若適用12％綜所稅率，可另節稅2.76萬元。