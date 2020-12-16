減稅大紅包！ 今年基本生活費提高至18.2萬

財政部賦稅署16日正式公告109年度每人每年基本生活費額度為18.2萬元、較前一年提高7千元，創下歷年最大調幅，而且110年報稅即可適用。

若依照財政部估算，基本生活費提高之後，預估會有205萬戶受惠、較前一年多出21萬戶，初估減稅效益約96.57億元、較前一年多出25.51億元。

所謂「基本生活費」指的是依《納稅者權利保護法》規定每人每年最低生活所需費用。若民眾單一申報戶的部分扣除額、免稅額等公式額度，未達基本生活費水準，則基本生活費差額可額外從所得總額減除。

目前納保法基本生活費不課稅的計算公式是：基本生活費總額減除「免稅額、標準或列舉扣除額、幼兒學前特別扣除額、教育學費特別扣除額、身心障礙特別扣除額、長照特別扣除額和儲蓄投資特別扣除額」等基本生活費比較基礎合計數，若有差額，則可從綜所稅總額中再行減除。

舉例來說，假設一家五口雙薪家庭，夫妻年收入共150萬元、扶養三個國中子女。五個人免稅額為44萬元、父母兩人標扣額為24萬元，若不適用其他扣除額，那依照109年度基本生活費公式，公式總和為68萬元。

依綜所稅申報方式、每人基本生活費18.2萬元計算，基本生活費x5人為91萬元，比公式多出了23萬元，如果適用5％稅率，可節稅1.15萬元。