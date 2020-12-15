PCB今年產值估衝破3千億

經濟部15日指出，受惠伺服器、網通設備廠商持續回台投資擴增產線，以及肺炎疫情推升遠端應用產品接單活絡，加上電信業者5G基礎建設加速布建，催升另一波印刷電路板產業需求動能，預估2020年全年產值將可望突破3,000億元，回到金融海嘯前的水準。

印刷電路板業為電子產品之母，以硬質印刷電路板、軟性印刷電路板及IC載板為主要產品，為手機、電腦、伺服器、電視、通訊網路設備等之重要零件。印刷電路板業產值曾在2006年達3,117億元之歷史高峰，2009年雖受金融海嘯衝擊滑落至2,306億元，但在2010年全球景氣復甦，大量訂單回籠，致產值回升至2,904億元。

經濟部指出，2011年至2016年受歐債影響，全球經濟成長緩慢，加上個人電腦需求不振，及受中國大陸印刷電路板產業供應鏈在地化之衝擊，產值降至2,700億元上下，直到2017年產值轉呈正成長，2019年達2,916億元為近12年新高，且連續三年呈正成長。

根據統計發現，依工廠校正以及營運調查統計，2019年我國印刷電路板業廠商計623家，從業人員約為8.5萬人，以員工人數200人以下之中小型廠商為主，主要近九成集中於桃園市以及新北市一帶，其中桃園市396家（占63.6％），新北市149家（占23.9％），兩者合計占87.5％，為我國印刷電路板產業重鎮。

印刷電路板主要出口市場以中國大陸占43.9％居首、年減0.8％，香港占12.8％次之、年增5.2％，南韓因部分大廠結束印刷電路板業務，對我國軟板及硬質多層板需求增加，年增37.7％、占9.7％，超越美國成為我國第三大出口市場，對美國出口則年減9.6％。