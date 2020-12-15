台商注意 陸啟動數位查稅

自2020年11月起，中國大陸包含北京、上海、廣州、深圳等15個地區的社會保險將交由稅務部門徵收，大陸稅局掌握社保（類似台灣勞保）、個人所得稅申報資料，交叉查核台商企業稅與社保、台幹與台商個人稅。

中國大陸政府於2020年起實施《香港澳門台灣居民在內（大陸）參加社會保險暫行辦法》，台商企業若未幫員工提繳養老、失業、醫療、生育及工傷等五項社會保險將受到處罰，且信用等級有可能隨之下降。

資誠（PwC）兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，這項暫行辦法規定台籍員工在中國大陸工作期間，若仍繼續保留台灣勞保，可持證明向大陸主管機關申請免提繳大陸基本養老保險和失業保險。

不過，台商企業考慮到台幹生活便利性，可能會採取薪資異地發放方式，像是在大陸發給台幹半薪，剩下一半薪水是在台灣發放。

段士良提醒，台商若提供台灣勞保局核發的在台「參保證明正本」給大陸稅局，也代表台幹雖在大陸工作，但在台灣地區可能仍領有薪資，若部份薪資未在大陸申報，反而會有稅務風險。

此外，台商企業將被大陸稅局視為未盡扣繳義務，依法可裁處未扣稅款0.5倍到3倍罰款，等於連補帶罰最多達4倍稅款。段士良建議，台商遞交台灣勞保證明文件前要三思，最好仍諮詢專業人士意見較保險。

勤業眾信稅務部會計師徐曉婷也指出，中國大陸為深入貫徹落實「放管服」改革精神，結合各項政府大數據資料，採取信用級別分類管理，台商務必要依循法遵、保持稅務信用等級在B級以上。

以企業來說，大陸稅局依照「年度評價指標得分」和「直接判級方式」兩種評價方式決定A～D四個級別，A級分數為90分以上、B級分數為70分～90分、C級分數為40分～70分、D級為40分以下。

但台商若涉及嚴重失信，大陸稅局將直接判定為D級，不僅將面臨例行查核，而且金流方面也會受一定程度的審查。