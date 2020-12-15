資金匯回熱度再起 規模上月3倍

財政部15日公布境外資金專法統計，資金專法邁入第16個月，單月申請案件數為18件，申請匯回金額為28億元、較今年10、11月的3億元、9億元水準明顯回溫。自專法實施以來，實質投資方面，經濟部統計，多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，投入產業以電子資訊業219.3億元最多。

境外資金專法自2019年8月15日上路，累計至12月14日，已有1,071件申請案，申請匯回金額為2,293億元，其中有1,015案、約2,216億元資金實際匯回台灣，四成為個人、六成為企業，台商企業為回流主要動能。

此外，由於台商首年適用8％稅率、第二年適用10％稅率，若申請實質投資，可再核退半數稅款，稅率可降為4％、5％。官員指出，在首年回台資金之中，約四成以上都是最後兩個月回台，也就是今年6月中到8月中，趕搭末班車；第二年應也會有類似情況，自明年起申請匯回金額應會逐步提升。

自2020年8月15日（資金專法第二年）以來，申請匯回案件數合計新增49案、金額約127億元，境外資金專法第二年平均每月申請金額為32.8億元，相較資金專法首年平均每月180.5億元的規模約減少八成，主因台商搶搭首年末班車，導致專法第二年初期較少台商申請適用。

工業局表示，目前資金專法匯回案件中，有252件申請實質投資、金額達703.5億元，其中10.4億元為間接投資、693.1億元為直接投資。以單月來看，間接投資類別並無增加、但直接投資類別月增約10億元（1.5％），幾乎為持平態勢。官員認為，目前大概有1／3匯回資金轉做實質投資，大致上符合原先預期。

經濟部則統計，實質投資多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，以電子資訊業占31.6％、219.3億元最多，金屬機電業151億元居次（21.8％），民生化工業148.8億元居第三（21.5％），其他業別合計約174億元（約25.1％）。在規模方面，1億元以下共有121案居冠、1億～10億元有101案居次，逾10億元案件則有14案。