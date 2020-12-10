台沙簽署租稅協定 中東首例

外交部10日指出，我國與沙烏地阿拉伯12月2日，在沙國首都利雅德簽署「避免雙重課稅及防杜逃漏稅協定」（簡稱「台沙租稅協定」）。這項協定簽署後，將進一步消除台沙兩國因所得稅課稅差異對雙邊投資、經貿等領域所造成障礙，有助企業布局中東市場。

財政部指出，我國與沙烏地阿拉伯經貿關係密切，108年台沙雙邊貿易總額約86億6千萬美元，沙國為我國第13大貿易夥伴。隨著沙國逐步減少對石油依賴，該國採取鼓勵外人投資之多元經濟政策（例如Saudi Vision 2030），台沙所得稅協定提供之減免稅優惠，有助雙方產業合作與技術交流，鼓勵直接投資，進而創造就業機會，促進雙方經濟成長，營造互惠雙贏局面。

外交部發言人歐江安指出，為協助我國企業布局中東，台沙歷經多年磋商，順利完成簽署。開發伊斯蘭市場為近年我國政府重要政策之一，「台沙租稅協定」將促進雙邊關係永續發展及人民福祉。

台沙租稅協定是我國對外簽署的第34個租稅協定，也是我國與中東阿拉伯國家所簽署的第1個租稅協定。本協定經雙方各自國內法程序生效後，將有助吸引沙國豐沛資金、保障雙邊投資人獲得合理租稅待遇，並促進台沙經貿、投資、文化藝術、科技及人員交流。

資誠（PwC）會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峰指出，所得稅協定實施後，台商個人、企業若取得沙國收入，像是技術、管理服務、股利、利息或權利金收入等，皆可向當地稅局申請適用租稅協定，可適用免稅或低稅率優惠。但如果台商個人、企業在當地未申請適用租稅協定優惠，林巨峰強調，台商多繳的稅款也不能拿回我國扣抵，應特別留意。