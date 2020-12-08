天災要求勞工銷假 勞部：最遲7天內補休

《勞動基準法》中針對天災、事變或突發事件有給與雇主彈性，可以在徵得勞工同意之後，要求勞工在例休、特休假、甚至是國定假日回來上班。勞動部日前函示，強調事後補假原則上是銷假日後立即補休，但是如果經雙方同意，可以在7日內補休。

為給予雇主在人力調度上彈性，《勞基法》第40條中規定，因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止第36條至第38條所定勞工之假期，也就是例休、國定假日、以及勞工排定的特休假。但停止假期的工資應加倍發給，並應於事後補假休息。

勞動部官員表示，雇主可能會遇到颱風、火災、地震、甚至疫情等突發事件，臨時需要人力來應急，所以需要勞工取消假日回來工作，通常這樣的銷假會形成勞工連續上班。

官員指出，遇到突發事件常會讓勞工費心費力，所以為了調節身心、消除疲勞，避免連續工作多日致有過勞之虞，所以規定「事後補假休息」，原則上應於天災、事變或突發事件工作結束之後旋即補假休息，但是過去也曾函釋，勞雇雙方可於事後另行協商排定適當日期補假休息者，但這補假至遲應於銷假工作結束後7日內實施。

舉例來說，一間正常周休二日公司在周六發生火警，雇主請部分勞工在周日回來協助清點財物，等於暫停勞工例休假日。雇主要停止勞工假日來因應突發情況，必須在事後24小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備，且勞工在周日完成清點後，雇主必須要在周一讓勞工補假休息，但若經勞雇協商同意另訂日期，這個補假必須要在下一個周日前補休完畢。