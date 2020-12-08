補破口 移工檢疫期滿去向登錄本周啟用

為防止移工入境後完成14天檢疫、由醫管公司接送等待健康檢查期間，因欠佳環境形成可能的防疫破口，勞動部8日宣布，將要求仲介委託的醫療管理顧問公司，提供的住宿環境必須符合規定，同時將規定在入境時，仲介就必須將移工集中檢疫期滿後去向通報給主管機關，這項新系統預計本周啟用。

由於近日發生移工在完成集中檢疫後於進行自主健康管理期間，經仲介公司安排入住醫管公司的臨時安置處所，卻因為環境衛生條件不佳、不符合自主健康管理規定，引發外界防疫疑慮。

勞動部勞動力發展署強調，7日已請地方政府派員訪視，並針對全台21家醫管公司進行清查，請各地方政府至現場瞭解住宿情形。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰指出，如有環境不佳有損勞工健康，將會責令仲介公司督同限期改善，改善未完成之前，亦不得安排移工入住；若仲介公司仍然安排移工在不符規定的場所住宿，將依照《就業服務法》相關法規予以裁罰，最高30萬元罰鍰處分。

發展署副署長蔡孟良則強調，「醫管公司絕對不是無法可管」，雇主聘僱移工多委由仲介辦理，而仲介再委託醫管公司處理健康檢查等事項，因此會要求仲介督促醫管公司提供給移工等待健康檢查的住宿環境，即便只是暫時居住數日，醫管公司提供給移工的住宿環境必須同時符合勞動部「外國人生活照顧服務計畫書」規定，及中央流行疫情指揮中心自主健康管理注意事項。

蔡孟良指出，目前正在針對全21家醫管公司進行清查，未來將要求仲介在移工入境前，就要先在系統登錄好移工在集中檢疫期滿後、自主健康管理期間的去向，包括委託哪家醫管公司、安排入住地點，而地方勞政主管機關也會實地查核，若不符規定，將對仲介開罰。