明年綠電躉購費率 業者反對調降

經濟部7日舉行2021年再生能源躉購費率及其計算公式聽證會，由於設置成本持續下降，能源局預告調整風力、生質能、小水力等多項費率，惟開發商指出，今年受到疫情影響，全球供應鏈受到衝擊，甚至部分設置延誤，大聲疾呼明年費率不應調降，維持與今年相同。

經濟部預告2021年度再生能源躉購費率，其中離岸風力固定20年躉購費率，自今年每度5.0946元調降至每度4.6568元，意即12月31日前完成簽約風場，還可享受每度5元以上，明年起完成簽約的風場，價格則跌破5元。

安能亞太認為，躉購費率鼓勵再生能源發展，但現在調整的是明年躉購費率，受影響是明年要完成簽約的離岸風場，但明年建設風場要承擔相當多風險，2025年前必須完成併網並肩負國產化任務，籌設時間卻比之前風場更短，建議明年費率應維持與今年相同。

另台灣捷熱能源說，雖然躉購費率下降是各界共識，但台灣費率下降速度不會像國外那麼快速，因國外環境相對成熟且已有區域市場，但國內法規、港口、基礎建設都還在建設當中，還需時間才能與國外相同，另外船舶操作人員也需要學習曲線，各風場都要承擔各種潛在風險，國內供應鏈也需時間學習，維持與今年相同的躉購費率，才能讓國內保有成長動能。

達德能源指出，2025年前風場實質開發成本並未改變，費率不應調整，經濟部應基於實際情況維持與今年相同費率。今年受到疫情影響，讓許多國家實施封城，這對相關供應鏈生產、船隻出海都受到嚴格管制，墊高成本，但相關數字卻沒有反應在期初設置成本上，希望政府應該納入，讓明年獲簽購售電合約風場，比照今年的費率。

能源局回應，目前相關費率仍為草案，召開公聽會就是要聽取外界意見，並把搜集的內容提交到審議委員會，若廠商仍有意見，在預告期滿16日之前都還可提交意見，之後會召開第三次審定會，預計年底前敲定明年躉購費率。