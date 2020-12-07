移工防疫補破網 擬修法強化管理

越籍移工日前因接觸確診染疫移工而「落跑」，引起外界譁然，據悉，勞動部決定祭出三招來防堵防疫破口，包括啟動清查全國21家醫管暫留移工的住所，9日公布移工入境後第15至21天自主健康管理強化措施，及啟動修法強化仲介與雇主的管理責任。

針對啟動修法部分，預計12月底就會出爐。官員指出，目前移工住宿品質不良，依現行「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」只能限期改善，未來修法時將加入直接開罰規定，包括情節重大（已斷水斷電）、有迫切防疫疑慮者，地方主管機關可直接開罰，甚至中央主管機關應不予聘僱許可或展延聘僱許可。

依現行移工防疫規定，移工入境後統一入住集中檢疫所14天，其後7天自主健康管理，雇主多不希望移工在這7天染疫，多會要求仲介再多容留幾天再入住公司移工宿舍或是照顧家庭。日前一名印尼移工在居家檢疫期滿後採檢確診，讓醫管公司負責在自主健康管理期間的宿舍曝光，讓外界擔心惡劣環境恐成防疫破口。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠強調，雖然醫管公司不是勞動部所管，但仲介委託醫管公司辦理移工事務，必須受監督，仲介公司一樣要通報地方主管機關。目前調查全國有21家醫管公司備有暫留移工的住宿地，本周將開始啟動清查是否符合移工生活管理規定或防疫標準。

動部7日也與中央疫情指揮中心開會，針對移工入境後第15至21天的自主健康管理訂出符合實務又兼具防疫的管理措施，預計這項規定將在9日由疫情指揮中心公布。