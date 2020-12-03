中高齡就業專法今12/4上路 補貼青銀共同創業

「中高齡者及高齡者就業促進法」與六大子法於4日上路，除了放寬不少現行補貼至65歲以上，包括跨域就業補助、臨時工作津貼擴大至65歲以上者也可申請，為鼓勵青銀共同創業，中高齡者及高齡者若與29歲以下青年一起創業，更提供200萬元微型創業鳳凰貸款，最長三年貸款利息補貼。

行政院長蘇貞昌3日在行政院會表示，「中高齡者及高齡者就業促進法」及其子法將於4日正式上路，他指出，中高齡就業專法明訂雇主不能因年齡因素，在招募、進用、考績、升遷等方面差別對待；同時開放雇主得以定期契約，以更彈性作法，讓65歲以上高齡勞動者人力再運用；雇主聘僱45歲到65歲的失業者，政府將提供獎助措施。

勞動部勞動力發展署表示，中高齡就業專法的最大亮點是放寬讓65歲以上的高齡勞工可與雇主簽訂定期契約，增加勞雇雙方彈性，以定期契約雇用的65歲以上勞工，不適用勞基法第9條的定期契約限制，簽訂定期契約期間，也不適用勞基法第54條年滿65歲得強制退休的規定。

勞動部昨也發布「中高齡者及高齡者就業促進法施行細則」、「在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法」、「失業中高齡者及高齡者就業促進辦法」、「退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法」、「地方政府成立銀髮人才服務據點補助辦法」及「促進中高齡者及高齡者就業獎勵辦法」計六部相關子法，並配合《中高齡者及高齡者促進法》在4日同步施行。

勞動部表示，對在職的中高齡者及高齡者主要在協助穩定就業，延緩退出職場的時間，除了推動職務再設計服務，排除就業障礙，每人每年最高補助10萬元；鼓勵雇主指派受僱之中高齡及高齡勞工參加外部訓練課程，提高補助訓練費用到70％；為提升雇主繼續僱用符合勞動基準法年滿65歲得強制退休規定之員工，凡留用達30％、僱用六個月以上且薪資不低於原薪資者，得申請繼續僱用補助，前六個月每個月補助1.3萬元，第七個月後每月補助1.5萬，最長補助18個月。